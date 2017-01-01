Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена, когда приезжала к друзьям в гости на ужин

Звезда не стала прикрывать объемный бюст, а напротив, подчеркнула его, надев облегающий костюм боди.

Наряд не предполагает наличие верхних пуговиц, поэтому Ким уверенно подобрала к боди бюстгалтер металлического оттенка.

Книзу, в зоне бикини, комплект дополнен кружевными элементами, облегающими бедра.

Дополнила образ босоножками бренда Yeezy, владельцем которого есть ее муж Канье Уэст.

Ранее Ким заявила, что похудела после того, как переболела гриппом.

Джерело: Gazeta.ua