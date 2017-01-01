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    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице

    • Сьогодні, 13:35
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    Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян была замечена, когда приезжала к друзьям в гости на ужин

    Звезда не стала прикрывать объемный бюст, а напротив, подчеркнула его, надев облегающий костюм боди.

    Наряд не предполагает наличие верхних пуговиц, поэтому Ким уверенно подобрала к боди бюстгалтер металлического оттенка.

    Книзу, в зоне бикини, комплект дополнен кружевными элементами, облегающими бедра.

    Дополнила образ босоножками бренда Yeezy, владельцем которого есть ее муж Канье Уэст.

    Ранее Ким заявила, что похудела после того, как переболела гриппом.

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    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице
    Ким Кардашьян в откровенном нижнем белье прогулялась по улице

    Джерело: Gazeta.ua

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