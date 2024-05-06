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Австрія вирішила запровадити нове правило для біженців

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Австрія вирішила запровадити нове правило для біженців
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фото із відкритих джерел

Австрія хоче стримати міграцію родин біженців, запровадивши ДНК-тести

Новоприбулі біженці у Австрії матимуть здавати ДНК-тести. Про це пише австрійське видання Kronen Zeitung.

В Австрії шукають способи обмежити кількість шукачів притулку на основі возз'єднання сім'ї. Канцлер країни Карл Нехаммер запропонував запровадити для новоприбулих біженців ДНК-тести.

За перші три місяці 2024 року в Австрії зареєстровано 6922 заяви про надання притулку. Щоправда, це на 32% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Міністерство внутрішніх справ країни пояснює це послідовною політикою проти контрабандистів, для яких Австрія стала непривабливою.

«У березні минулого року лише в Бургенланді було затримано 1150 осіб, тоді як у березні 2024 року було лише 36. Ціни на послуги контрабандистів також майже подвоїлися через контрзаходи. Наприклад, дорога з Болгарії до Австрії, за даними МВС, коштує від 3 тис. до 5 тис. євро», – пише видання.

Після успішних контрзаходів на кордоні в Австрії планують запровадити ДНК-тести для тих, хто хоче приїхати до країни, щоб возз'єднатися із сім'єю. З такою ініціативою виступив канцлер Карл Нехаммер, лідер християнсько-демократичної «Австрійської народної партії». Здійснювати ДНК-тести планують «якщо є хоча б найменший сумнів щодо достовірності документів». 

«Завдяки інтенсивній охороні кордону та співпраці з партнерами на Західних Балканах нам вдалося значно зменшити кількість затримань на наших кордонах. Тепер поєднання сім'ї – це наступний виклик, який ми вирішуємо, і я чітко розумію: ми обмежимо возз'єднання сім'ї шляхом суворих перевірок», – пояснив Нехаммер. За його словами, більш суворі тести ДНК мають на меті «абсолютно переконатися, що тут немає зловживань».

Kronen Zeitung зазначає, що для введення суворіших ДНК-тестів «Австрійської народної партії» не потрібне схвалення партнера з коаліції – «Зелених». Однак інша пропозиція партії, наприклад, обмеження в'їзду тим членам сімей мігрантів, які не здатні себе прогодувати, потребує змін рівня Європейського Союзу.

Зразком для цього може бути картка для трудових мігрантів, яка передбачає, що для возз'єднання зі своєю сім'єю потрібне підтвердження доходу від 1200 до 2000 євро.

У той же час шукачі притулку можуть подати заяву на возз'єднання сім'ї протягом трьох місяців після отримання захисту і не повинні підтверджувати здатність утримувати себе.

Як пише видання, цього року половина нових заяв про надання притулку надійшла від неповнолітніх дітей. Це все більше стає нездоланним тягарем для системи освіти країни. Особливо драматична ситуація у Відні, де зараз навчається 18 тис. таких учнів. При цьому кожна десята дитина не може говорити німецькою.

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Теги: Австрія арешт партії послуги біженці дитина обмеження

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