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Залужний привітав українських воїнів з Днем піхоти (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Залужний привітав українських воїнів з Днем піхоти (відео)
Залужний опублікував другий пост за майже три місяці
фото з відкритих джерел

Залужний показав українських воїнів, які мужньо воюють проти російських окупантів

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав піхотинців з професійним святом. Залужний опублікував відео в Facebook.

Зокрема, у відео зображені українські захисники, які воюють проти російських загарбників. Відео супроводжується аудіорядом вірша полеглого чернівецького поета та військовослужбовця Сергія Скальда.

Також Залужний підписав відео рядками:

«Зі святом Вас, кому найважче.
Кому дожити – цілий шлях.
Кому прокинутися – подвиг
А не прокинутися – рай…».

Залужний привітав піхотинців зі святом
Залужний привітав піхотинців зі святом
скріншот

Зокрема, у 2014 році після участі у Революції гідності Сергій Скальд вирушив добровольцем у зону АТО. Був учасником боїв у Авдіївці та розвідницьких операцій Добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Був бійцем окремого полку «Азов».

Скальд був одним з оборонців заводу «Азовсталь». Воїн загинув наприкінці квітня 2022 року в Маріуполі.

Сергій автор збірки «Навиліт. Рими калібру 5,45» та «Інший» (2021), співавтор збірки націоналістичної поезії «Голос крові». У 2020 році вийшло відео про перших 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану.

Нагадаємо, 6 травня в Україні святкують День піхоти ЗСУ. Свято було створене президентським указом 2019 року. Це день для вшанування тих військовослужбовців, які проявили у боротьбу за українські суверенітет та свободу найкращі риси. Дату обрали не випадково. Саме цього дня 1648 року поблизу Жовтих Вод відбулася переможна битва Війська Запорізького на чолі Богдана Хмельницького проти поляків у Національно-визвольній війні.

До слова, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував допис про влучний постріл з пістолета. Публікація генерала стала першою за майже три місяці.

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Теги: Валерій Залужний ЗСУ Азов Маріуполь військові

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