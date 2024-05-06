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Cкільки чеченців воює на боці росіян проти України: британська розвідка озвучила цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Cкільки чеченців воює на боці росіян проти України: британська розвідка озвучила цифри
За даними британської розвідки, підрозділи чеченського спецназу беруть на себе основний тягар бойових дій на передовій
фото: з відкритих джерел

Проросійські чеченські сили воюють із Україною з 2014 року

На війні з Україною у проросійських чеченських підрозділах зараз перебуває близько 9 тис. осіб. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, проросійські чеченські сили воюють із Україною з 2014 року. Додаткові чеченські формування було перекинуто в Україну на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Однак, зазнавши тяжких втрат із самого початку, чеченські підрозділи в основному були віднесені до забезпечення охорони тилу і були висміяні як TikTok-солдати за їхні пости у соціальних мережах. Після виведення російської приватної військової компанії «Вагнер» з фронту у травні 2023 року чеченські підрозділи були змушені повернутися на передову, йдеться у повідомленні.

За даними британської розвідки, підрозділи чеченського спецназу беруть на себе основний тягар бойових дій на передовій, тоді як основна частина чеченських сил продовжує проводити операції із забезпечення безпеки тилових районів.

Крім надання живої сили, ще одним ключовим внеском Чечні у війну Росії проти України є навчання російських солдатів. «За даними керівництва Чечні, з 2022 року в Російському університеті спеціального призначення в Гудермесі (Чечня) пройшли навчання близько 42 тисяч російських військовослужбовців. Однак цілком ймовірно, що співробітники проходять навчання в університеті лише до 10 днів, що ставить під сумнів ефективність навчання та самої установи», – зазначили у міноборони Британії.

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Теги: війна Чечня

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