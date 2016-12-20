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    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть

    • Сьогодні, 10:58
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    Разный цвет глаз – гетерохромия, обычно встречается у белых кошек

    Котенок Пам Пам имеет невероятный цвет глаз. Один – желтый, а другой - голубой. Вся причина в генетической особенности - гетерохромии.

    При ней радужная оболочка правого и левого глаза имеют разные цвета. Особый ген, отвечающий за окраску глаз, не дает меланину достичь радужной оболочки и покрасить ее в нужный пигмент. Наследственная гетерохромия абсолютно безвредна и она может проявляться как у животных, так и у людей.

    Гетерохромия может быть вызвана мутацией или генетическим наследованием. У некоторых пород кошек это желанной особенностью, которую селекционеры пытаются поддерживать.

    Разный цвет глаз – гетерохромия, обычно встречается у белых кошек. Однако бывает у цветных и черных животных.

    Самая распространенная порода белых кошек с разными глазами - турецкая ангора. В Европу она была завезена еще в начале 16 века из Византии, а именно из города Ангоры, отсюда и название. Это небольшие по размеру кошки, очень ласковые, дружелюбные, игривые.

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    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть
    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть
    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть
    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть
    Котенок с разноцветными глазами покорил сеть

    Джерело: boredpanda.com

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