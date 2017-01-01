Мустафа Найем опубликовал серию невероятных снимков Нью-Йорка

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Народный депутат Украины Мустафа Найем поделился серией черно-белых фото, сделанных во время командировки в Нью-Йорк

Известный украинский журналист и народный депутат Мустафа Найем успевает не только заниматься политической деятельностью, но и активно увлекается фотосъемками, и ведет целый блог, посвященный своим работам. Во время апрельской командировки в Америку, где молодой политик собирал коалицию международных организаций и общественных деятелей в поддержку Олега Сенцова, Найем сделал серию невероятных черно-белых снимков Нью-Йорка.

Напомним, что в Америке политзаключенному режиссеру присудили премию ПЕН-центра «Свобода писать» за «огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и инакомыслия». Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, по подозрению в террористической деятельности на территории оккупированного Крыма, в августе 2015 года приговорен к 20 годам колонии строгого режима в РФ. Правозащитники, общественные организации, всемирно известные деятели искусства признали такое решение незаконным и политически мотивированным.

На фотографиях можно увидеть такие популярные места города: исторический центр Нью-Йорка - Манхэттен, старейший центр Финансового квартала - Уолл-стрит, 22-этажный небоскреб, который еще называют «здание-утюг» - Флэтайрон-билдинг.

«Он обожал Нью-Йорк. Он поклонялся этому городу… нет, не так: он - он романтизировал этот город. В любое время года город виделся ему черно-белым, и сердце города билось в такт мелодиям Гершвина», - прокомментировал журналист серию своих фоторабот цитатой знаменитого режиссера и художника Вуди Аллена о Манхэттене.

Черно-белые фото весеннего мегаполиса приятно удивили подписчиков Мустафы Найема. Вполне очевидно, что с профессией фотографа у народного депутата дела складываются ничуть не хуже, чем с политикой.