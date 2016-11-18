Национальный колорит: красочные картины на стекле от украинского художника покорили сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обладая искромётным чувством юмора и безудержной фантазией, вдохновлённая детскими воспоминаниями и бабушкиными сказками, современный украинский художник Натали Курий-Максымив создала замечательную серию работ, в которой мастерски объединила наивно-радостное видение окружающего мира с элементами национального колорита. Но самое удивительно то, что все её картины написаны не на привычных холстах, а на холодном, тонком и таком привередливом стекле...

Несмотря на то, что техника письма на стекле достаточно сложная и требует к себе особого внимания, тем не менее, Натали отдала своё предпочтение именно ей.

Благодаря такому стилю, краски, нанесённые на обратную сторону стекла, приобретают необыкновенную яркость и насыщенность. Безусловно, такие картины выглядят по-особенному, поражая лёгкостью форм и контрастом.

К тому же с каждым новым шедевром раскрывается невероятный талант художника. Сюжеты её работ потрясают огромным количеством мелких деталей, полутонов и оттенков, а так же манерой исполнения. Мягкие, ласковые, плавные линии, завораживающие образы, многогранная тематика от романтических мотивов до глубокой философии, неподражаемый стиль письма – всё это и многое другое делает её творчество уникальным и узнаваемым во всём мире.

Джерело: Культурология