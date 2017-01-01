Очаровательные близняшки-альбиносы покорили интернет своей уникальной красотой

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Альбинизм наблюдается всего лишь у одного человека на 17 000 случаев, а в бразильской семье Бавар родилось сразу двое детей-альбиносов - близнецы Лара и Мара.

Недавно вместе со своей сестрой Шейлой близнецы взяли участие в профессиональной фотосессии для компаний Nike и Bazaar Kids.

Сейчас Ларе и Маре Бавар (Lara, Mara Bawar) 11 лет. Они родились в обычной семье в Сан-Паулу, обе с полным отсутствием пигмента меланина. Их кожа, их волосы - белого цвета, хотя их черты очень похожи на черты их сестры Шейлы, которая родилась темнокожей. Из-за этого сестры похожи на копии друг друга в негативе.



Если рождение ребенка-альбиноса вероятно в 1 случае из 17000, то вероятность рождения близнецов-альбиносов даже трудно подсчитать. Неудивительно, что этими сестричками заинтересовались сразу три лейбла - Nike, Insanis и Bazaar Kids. Фотограф Виничиус Терранова (Vinicius Terranova) пригласил девочек вместе со своей 13-летней сестрой Шейлой для профессиональной фотосессии, и после того, как финальные снимки были опубликованы впервые в Инстаграме, они моментально получили несколько тысяч лайков.

Серия фотографий с Шейлой, Ларой и Марой вошла в проект фотографа под названием «Редкие цветы» (Flores Raras). Сам Виничиус считает эти снимки жемчужиной своего проекта. "Впервые я увидел девочек на видео. Они были просто невероятно красивыми и талантливыми, и я моментально захотел с ними работать. Они очень уверенные в себе, очень образованные и они умеют работать.

Их красота не столько непривычная, сколько просто редкая, мы не привыкли видеть такое каждый день, а она должна быть освещена, должна быть замечена. Это своего рода заявление о том, какой разнообразной может быть красота, какой величественной и совершенной.

«Для нас альбинизм прекрасен. Нам нравится наша кожа, наши глаза, наш цвет волос. Кожа и волосы просто очень красивые, и когда наносишь косметику, она очень по-особенному смотрится. А волосы просто идеально сочетаются с нашей внешностью, они очень красиво играют на свету. И да, конечно, нам очень приятно читать хорошие комментариями под нашими фотографиями», - говорит Лара.





Джерело: Культурология