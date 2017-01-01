Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
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Проект приурочили к 30-й годовщине со дня смерти Энди Уорхола.
К 30-летию со дня смерти американского художника Энди Уорхола, ушедшего из жизни 22 февраля 1987 года, команда дизайнеров перерисовала постеры номинированных на «Оскар» фильмов в духе поп-арт-работ, пишет Creativity.
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В опубликованную подборку вошли альтернативные версии плакатов для девяти картин, претендовавших в этом году на получение премии в категории «Лучший фильм»: «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Ограды», «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Лунный свет», в итоге ставший обладателем престижной кинопремии.
Джерело: Bird In Flight