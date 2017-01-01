Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт

В опубликованную подборку вошли альтернативные версии плакатов для девяти картин, претендовавших в этом году на получение премии в категории «Лучший фильм»: «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Ограды», «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Лунный свет», в итоге ставший обладателем престижной кинопремии.