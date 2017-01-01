  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт

    • Сьогодні, 17:03
    • Розсилка

    Проект приурочили к 30-й годовщине со дня смерти Энди Уорхола.

    К 30-летию со дня смерти американского художника Энди Уорхола, ушедшего из жизни 22 февраля 1987 года, команда дизайнеров перерисовала постеры номинированных на «Оскар» фильмов в духе поп-арт-работ, пишет Creativity.

    Читайте також

    В опубликованную подборку вошли альтернативные версии плакатов для девяти картин, претендовавших в этом году на получение премии в категории «Лучший фильм»: «Прибытие», «Ла-Ла Ленд», «Ограды», «По соображениям совести», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой», «Фигуры» и «Лунный свет», в итоге ставший обладателем престижной кинопремии.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт
    Постеры номинированных на «Оскар» фильмов перерисовали в стиле поп-арт

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    Премия «Оскар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ