Потап обнажился на фоне Женской церкви в Мюнхене

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Артист выложил в соцсеть пикантное фото

Украинский продюсер и тренер вокального шоу «Голос країни» Потап отвез 8-летнего сына на весенние каникулы в Германию.

На своей страничке в соцсети Instagram Потап делится впечатлениями и фотографиями. На одной из них популярный исполнитель и продюсер позирует в полуобнаженном виде на фоне одной из главных достопримечательностей Мюнхена – Фрауэнкирхе (Собор св. Богородицы), который также называют Женской церковью.

Согласно легенде (одной из многочисленных версий, точнее), архитектор Йорг фон Хальспах заключил договор с дьяволом. Дьявол пообещал, что не будет мешать строительству собора при одном условии – храм должен быть без окон, но при этом быть освещенным. Талантливый архитектор схитрил: построил храм так, что при входе в него окна были не видны, а весь интерьер залит ярким солнечным светом. Он умудрился скрыть источники освещения, окна спрятал в нишах, где помещаются капеллы, и загородил толстыми колоннами. После окончания строительства дьявол прилетел верхом на ветре, привязал его вокруг башен здания и вошел внутрь. В первый миг ему показалось, что здание и впрямь без окон, но, сделав один шаг, он увидел обратное. Разозлившись, черт превратился в вихрь и попытался сорвать здание, но, не справившись, умчался прочь.

Во Фрауэнкирхе есть «след дьявола»: правда, тот, кто ожидает увидеть отпечаток ужасного копыта или чудовищной лапы, будет разочарован. На самом деле это след обутой в ботинок человеческой ноги приблизительно 45-го размера.

Видимо, именно дьявол шепнул на ушко Потапу, чтобы он разделся на фоне католического собора.