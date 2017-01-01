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    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге

    • Сьогодні, 13:11
    • Розсилка

    Хотите сделать свадьбу незабываемой? Тогда наш фоторепортаж для вас!

    Организация Mtn Peaks Therapy Llamas & Alpacas, которая базируется в городе Портленд в американском штате Орегон и специализируется на дрессировке лам и альпак для предоставления услуг зоотерапии, придумала своим удивительным питомцам новое амплуа.

    Теперь практически любой желающий может арендовать животных, чтобы пригласить их на свою свадьбу или любое другое торжество. Ламы Рохо и Смоуки и альпаки Наполеон и Жан-Пьер с огромным удовольствием позируют фотографам, общаются с гостями и ничего не имеют против нарядов. Стоит отметить, что эти животные – специально обученные профессиональные терапевты, и находиться рядом с ними – одно сплошное удовольствие.

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    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге
    Пригласите на свадьбу альпаку: необычные гости, от которых все будут в восторге

    Джерело: ФотоТелеграф

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    фотограф
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