«Принцесса из Джакарты»: свадебное платье, ставшее самым популярным в Инстаграме

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Фото: Instagram

Главная изюминка платья - это многочисленные жемчужины, которыми расшиты рукава платья и вся зона декольте

При всем разнообразии свадебных платьев, которые отвечают самым капризным запросам и самым необычным ожиданиям, именно платье индонезийской невесты Интан Аззара стало самым популярным в Инстаграме. На первый взгляд оно может показаться вполне обычным «платьем принцессы», но на самом деле главное в этом платье - детали.

Свадьба Интан Аззара (Intan Azzahra)и Зенди Заена была и правда, как настоящая свадьба принца и принцесы - с декорациями дворца, с огромным тортом размером в рост человека, с многочисленными гостями, с торжественным вечером и, конечно, с невероятно красивыми нарядами. На невесте в тот день было уникальное платье, сшитое на заказ известным дизайнером Иваном Гунаваном (Ivan Gunawan).



Главная изюминка платья - это многочисленные жемчужины, которыми расшиты рукава платья и вся зона декольте. В верхней части узор платья сделан в форме сердца, что привносит некоторые нотки стиля арт-деко и старых голливудских фильмов. К тому же, вместо классического белого цвета дизайнер использовал цвет слоновой кости как основной, и подчеркнул его элегантность и изысканность с помощью вышивки и страз. Платье выглядело мягким и нежным, и в то же время оно явно показывало высокий статус невесты, подчеркивало ее красоту и сияло в отсветах освещения помещения.



Для того чтобы образ был полностью закончен, невеста также надела дорогие серьги и жемчужную корону. А для того, чтобы подчеркнуть ассоциацию с образом принцессы, дизайнер предусмотрел также длинный шлейф, который красивыми волнами спускался до самого пола.

Интан выглядела так, будто сошла прямиком с экрана из мультфильма Диснея. Но как если бы этого было недостаточно, позже в свадебный день невеста переоделась и предстала перед гостями в еще одном шикарном наряде - на этот раз полностью в красном цвете.

Пышное красное платье было также со шлейфом, в этот раз выполненном не из атласной ткани, а из перьев. Верхняя часть платья, созданного дизайнером Хенги Кавиларанг (Hengki Kawilarang), была полностью расшита драгоценными камнями.

Оба этих платья так сильно поразили пользователей Инстаграма, что они получили сотни тысяч лайков, а свадебное платье, после того, как количество лайков достигло 200 000, официально было признано самым популярным в этом приложении.



У жениха также были дорогостоящие и очень красивые наряды, сочетающиеся и стилем, и цветом с облачением невесты. Но, надо признать, их полностью затмили платья Интан. Свадьба состоялась в начале марта, а все, о чем говорят люди, обсуждая это события, это по-прежнему умопомрачительные наряды невесты.

Джерело: Культурология