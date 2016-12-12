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    Самые яркие моменты 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус»

    • Сьогодні, 07:03
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    Актриса Мерил Стрип была удостоена премии Сесиля Б. Де Милля.

    В воскресенье, 8 января, в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе состоялась 74-й церемонии вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус».

    В этом году церемония награждения вызвала большой общественный резонанс и широко обсуждалась не только в кругах любителей кинематографа из-за речи актрисы Мерил Стрип, которая выступила с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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    Актёр Райан Гослинг («Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле») и Эмма Стоун («Лучшая женская роль в комедии или мюзикле») получили награды за фильм «Ла-Ла Ленд».
    Ведущий церемонии вручения наград премии «Золотой глобус» Джимми Фэллон.
    Премия «Золотой глобус» за лучшую режиссёрскую работу досталась Дэмьену Шазеллу за фильм «Ла-Ла Ленд».
    Актриса Эмили Ратаковски.
    Актёры Санни Павар (слева) и Дев Патель.
    Актёр Кейси Аффлек.
    Трэйси Эллис Росс – «Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)» за роль в телесериале «Темнеющие» («Black-ish»).
    Актёр Райан Гослинг получает награду премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле» за роль в фильме «Ла-Ла Ленд».
    Билли Боб Торнтон – «Лучший актёр сериала (драма)» за роль в сериале «Голиаф».
    Актрисы Анна Кламски (слева) и Трэйси Эллис Росс.
    Продюсер Адел Романски – победа в номинации «Лучший фильм (драма)» за кинокартину «Лунный свет».
    Актриса Изабель Юппер – «Лучшая женская роль (драма)» за роль в фильме («Она»). Продюсер Пол Верховен – «Лучший фильм на иностранном языке» («Она»).
    Продюсеры Джордан Горовиц и Фред Бергер получают награду в номинации «Лучший фильм (комедия или мюзикл)» за кинокартину «Ла-Ла Ленд».
    Дональд Гловер – «Лучший актёр сериала (комедия/мюзикл)» за роль в телесериале «Атланта».
    Актриса Сара Джессика Паркер.
    Актриса Джулия Луи-Дрейфус.
    Хью Лори – «Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV» за роль в мини-сериале «Ночной администратор».
    Актриса Натали Портман и её супруг Бенджамин Мильпье.
    Сара Полсон – «Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV» за роль в телесериале «Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений».
    Актёр Майкл Китон.
    Актриса Керри Вашингтон.
    Актрисы Сара Полсон и Аманда Пит.
    Розалинд Росс и Мел Гибсон.
    Самые яркие моменты 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус»

    Джерело: ФотоТелеграф

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