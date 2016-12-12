Самые яркие моменты 74-й церемонии вручения премии «Золотой глобус»

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Актриса Мерил Стрип была удостоена премии Сесиля Б. Де Милля.

В воскресенье, 8 января, в отеле Беверли-Хилтон в Лос-Анджелесе состоялась 74-й церемонии вручения премии за заслуги в области кинематографа и телевидения «Золотой глобус».

В этом году церемония награждения вызвала большой общественный резонанс и широко обсуждалась не только в кругах любителей кинематографа из-за речи актрисы Мерил Стрип, которая выступила с критикой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Джерело: ФотоТелеграф