Путін зібрався в Китай

Востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року

Путін планує здійснити візит до Китаю у травні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у травні планує відвідати Китай. Про це він розповів на з'їзді Російського союзу промисловців і підприємців повідомляє «Интерфакс».

Зокрема, на прохання одного з учасників заходу передати лідеру Китаю Сі Цзіньпіну книгу Путін сказав, що планує відвідати незабаром Китай.

«У мене планується візит у травні, я обов'язково візьму із собою і передам нашому другу цю книгу», – пояснив диктатор.

Нагадаємо, востаннє Путін відвідував Китай у жовтні 2023 року. Поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю та переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном знову завершилися нічим.

Хоча Путін називав Сі «дорогим другом», хвалив Пекін за успіхи проєкту «Один пояс – один шлях» та заявляв про «великі перспективи» двосторонніх відносин, китайські чиновники не підписали контракт на додаткові постачання російського газу та будівництво трубопроводу «Сила Сибіру-2».

До слова, поїздка російського диктатора Володимира Путіна до Китаю несе ризики для України.