Сфотографировать музыку: опубликованы лучшие снимки конкурса Ultimate Music Moment

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Выступления Coldplay и Ленни Кравица, будни американской панк-группы и музыкальный фестиваль в Пекине — в подборке самых ярких фотографий конкурса, организованного журналом PDN.

Жюри международного конкурса Ultimate Music Moment, организованного фотожурналом PDN и призванного отметить фотографов, которые работают в музыкальной индустрии, объявило имена победителей 2017 года.

Обладателем Гран-при стала немецкий фотограф Мария Лусиеро, сделавшая портрет американской музыкантки Холли Херндон.

Кроме победителя общего конкурса жюри также выбрало призеров в тематических категориях «Портрет», «Выступления» и «Толпа» — в этой номинации участвовали фотографии посетителей концертов и музыкальных фестивалей.