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    Сфотографировать музыку: опубликованы лучшие снимки конкурса Ultimate Music Moment

    • Сьогодні, 14:48
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    Выступления Coldplay и Ленни Кравица, будни американской панк-группы и музыкальный фестиваль в Пекине — в подборке самых ярких фотографий конкурса, организованного журналом PDN.

    Жюри международного конкурса Ultimate Music Moment, организованного фотожурналом PDN и призванного отметить фотографов, которые работают в музыкальной индустрии, объявило имена победителей 2017 года.

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    Обладателем Гран-при стала немецкий фотограф Мария Лусиеро, сделавшая портрет американской музыкантки Холли Херндон.

    Кроме победителя общего конкурса жюри также выбрало призеров в тематических категориях «Портрет», «Выступления» и «Толпа» — в этой номинации участвовали фотографии посетителей концертов и музыкальных фестивалей.

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    Келли Норс, участница группы Muddy Magnolias, во время выступления. Фото: Мэри Кэролайн Расселл
    Концерт Coldplay на стадионе «Роуз-боул» в Пасадене, Калифорния. Фото: Рейчел Райт
    Концерт Coldplay на стадионе «Роуз-боул» в Пасадене, Калифорния. Фото: Рейчел Райт
    Американский певец и композитор Леон Бриджес. Фото: Келли Элейн
    Участники фестиваля Afropunk в Нью-Йорке. Фото: Драйли С.
    Один из поклонников группы Foo Fighters, пытавшийся пробраться к сцене во время выступления на фестивале T in the Park. Фото: Коэн Риз
    Фрэнк Картер во время выступления на Leeds Festival. Фото: Патрик Ганнинг
    Концерт группы Foals. Фото: Патрик Ганнинг
    Ленни Кравиц и Мэрилин Мэнсон Фото: Катарина Бензова
    Американская певица Шэрон Джонс протягивает руку поклоннику. Фото: Джеффри Нойбауэр
    Участницы американской панк-рок-группы The Coathangers. Фото: Джанетт Мозес
    Музыкальный фестиваль Beijing Strawberry в Пекине. Фото: Лорен Ху
    Холли Херндон. Фото: Мария Лусиеро
    Сфотографировать музыку: опубликованы лучшие снимки конкурса Ultimate Music Moment

    Джерело: Bird In Flight
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