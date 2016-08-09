Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram

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Daily Mail Свадьба индонезийской золушки Интан Аззахра и дизайнера Ивана Гунавана

Невероятное платье невесты из Индонезии подняло настоящую бурю в социальных сетях и набрало в Instagram около 200 тысяч лайков.

В марте Интан Аззахра вышла замуж за Зенди Заена в роскошном платье в стиле Золушки, сшитом талантливым индонезийским дизайнером Иваном Гунаваном. С тех пор платье завоевало славу самого любимого у пользователей Instagram.

Свадебная церемония по роскоши не уступала платью. Она проходила в Джакарте на фоне уменьшенной копии замка, а свадебный торт был высотой в человеческий рост. Но внимание пользователей социальных сетей привлекло именно платье — с длинным рукавом и закрытой грудью, украшенной множеством жемчужин. Наряд дополняла жемчужная диадема.

Позже невеста переоделась в другой наряд — ярко-красное платье с лифом, усыпанным кристаллами, и подолом, целиком состоящим из алых перьев. Это платье набрало около 170 лайков в Instargam.

Джерело: BigPicture