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    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram

    • Сьогодні, 14:09
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    <p>Свадьба индонезийской золушки Интан Аззахра и&nbsp;дизайнера Ивана Гунавана</p> <p></p>
    Daily Mail

    Свадьба индонезийской золушки Интан Аззахра и дизайнера Ивана Гунавана

    Невероятное платье невесты из Индонезии подняло настоящую бурю в социальных сетях и набрало в Instagram около 200 тысяч лайков.

    В марте Интан Аззахра вышла замуж за Зенди Заена в роскошном платье в стиле Золушки, сшитом талантливым индонезийским дизайнером Иваном Гунаваном. С тех пор платье завоевало славу самого любимого у пользователей Instagram.

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    Свадебная церемония по роскоши не уступала платью. Она проходила в Джакарте на фоне уменьшенной копии замка, а свадебный торт был высотой в человеческий рост. Но внимание пользователей социальных сетей привлекло именно платье — с длинным рукавом и закрытой грудью, украшенной множеством жемчужин. Наряд дополняла жемчужная диадема.

    Позже невеста переоделась в другой наряд — ярко-красное платье с лифом, усыпанным кристаллами, и подолом, целиком состоящим из алых перьев. Это платье набрало около 170 лайков в Instargam.

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    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Сказочное платье невесты из Индонезии взорвало Instagram
    Daily Mail

    Джерело: BigPicture

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