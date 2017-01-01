Старые фото жителей разных стран совместили с современными снимками Нью-Йорка

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Флора Борси раскрасила фотографии начала прошлого века и поместила их героев на современные кадры.

Венгерский фотограф Флора Борси опубликовала серию фотоколлажей The Forgotten Dream, в которых скомбинировала старые фотографии жителей разных стран с современными снимками Нью-Йорка. По ее словам, на этот проект ее вдохновила прошлогодняя поездка на остров Эллис, где когда-то оказывалось большинство прибывающих в США переселенцев.

«О том, что происходило на острове Эллис, я знала отдаленно и потом много думала об этом, проводила параллели с тем, что происходит в США сейчас, когда планируется новая иммиграционная реформа, — говорит автор. — Я провела исследование этой темы, и то, что когда-то происходило с прибывшими на Эллис переселенцами, — по-настоящему грустно. Многие из них просто умирали, пока ждали разрешения на то, чтобы получить шанс на новую жизнь. Этот проект я создала в память о 3 500 людях, погибших там».

Ранее Борси публиковала похожую серию, в которой совместила старые и новые фотографии Детройта, чтобы показать изменения, произошедшие с городом в последние десятилетия.

Джерело: Bird In Flight