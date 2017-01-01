«Великий и ужасный»: Стивен Кинг в работах современных художников

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В Лос-Анджелесе открылась выставка, посвященная романам Стивена Кинга

В Лос-Анджелесе открылась выставка арт-объектов, созданных по мотивам произведений Стивена Кинга. В «Галерее 1988» представлено более 150 художников, создававших свои работы по мотивам культовых романов писателя.

Стивен Кинг, которого в свое время прозвали не иначе как «Король ужасов», считается одним из популярнейших мировых писателей. По всему миру продано более 350 миллионов экземпляров литературы, написанной Кингом, в жанрах: ужасы и фэнтези, триллер, мистика, драма и фантастика. По романам гения снят ряд художественных картин: «Кэрри», «Салемские ведьмы», «Сияние», «Куджо», «Женщина в комнате», «Дети кукурузы», «Серебряная пуля» и другие, а также создано большое количество комиксов.

За спиной у Стивена Кинга множество премий и наград в области культуры, основные из них: Всемирная премия фэнтези, премия О.Генри, медаль Национального фонда книг за выдающийся вклад в американскую литературу, а также звание Великого Магистра от Американских писателей мистиков. В 2014 году выдающийся писатель был награжден Национальной медалью США в области искусств «за сочетание захватывающих историй с анализом человеческой натуры».

Также напомним, что 27 июля 2017 года состоится мировая премьера фильма «Темная башня» по циклу романов Стивена Кинга.

8 сентября 2017 года в широкий прокат выйдет драматический фильм ужасов «Оно», снятый по одноименному роману писателя.