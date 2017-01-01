Журнал Forbes назвал топ-10 влиятельных бьюти и фитнес-блогеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За один пост блогеры получают 300 тыс. долларов

Впервые в истории Forbes опубликовал свой список лидеров мнений в области бьюти и фитнеса. Шорлист насчитывает 10 имен, которые взорвали социальные сети и умело на этом зарабатывают.

Согласно опубликованному отчету Captiv8 и аналитической фирмы Traackr, блогеры имеющие 7 миллионов подписчиков могут рассчитывать на 300 тыс. долларов за размещение одного рекламного ролика в YouTube, 187 тысяч за пост в Facebook и 150 тысяч за пост в Instagram. Если количество подписчиков составляет около 100 тысяч человек, стоимость поста падает до 5 тысяч долларов.

Это мы еще не учитываем доход звезд соцсетей, который они получают от своих приложений, линий одежды и косметических брендов. Например, Кейла Итсайнс в прошлом году заработала 17 миллионов долларов только благодаря своему приложению Sweat with Kayla.

Предлагаем, ознакомится с миллионерами соцсетей ниже.

Лучшие бьюти-блогеры

1. Зои Сагг

2. Мишел Фан

3. Худа Каттан

4. Никки де Ягер

5. Шеннон Харрис (@shaaanxo)

-99

Кто стал лучшим фитнес-блогером читайте на сайте журнала Elle.