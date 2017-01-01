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    Журнал Forbes назвал топ-10 влиятельных бьюти и фитнес-блогеров

    • Сьогодні, 13:13
    • Розсилка

    За один пост блогеры получают 300 тыс. долларов

    Впервые в истории Forbes опубликовал свой список лидеров мнений в области бьюти и фитнеса.  Шорлист насчитывает 10 имен, которые взорвали социальные сети и умело на этом зарабатывают.

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     Согласно опубликованному отчету Captiv8 и аналитической фирмы Traackr, блогеры имеющие 7 миллионов подписчиков могут рассчитывать на 300 тыс. долларов за размещение одного рекламного ролика в YouTube,  187 тысяч за пост в Facebook и 150 тысяч за пост в Instagram. Если количество подписчиков составляет около 100 тысяч человек, стоимость поста падает до 5 тысяч долларов.

    Это мы еще не учитываем доход звезд соцсетей, который они получают от своих приложений, линий одежды и косметических брендов. Например, Кейла Итсайнс в прошлом году заработала 17 миллионов долларов только благодаря своему приложению Sweat with Kayla.

    Предлагаем, ознакомится с миллионерами соцсетей ниже.

    Лучшие бьюти-блогеры

    1. Зои Сагг

    -95

    2. Мишел Фан

    -96

    3. Худа Каттан

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    4. Никки де Ягер

    -98_01

    5. Шеннон Харрис (@shaaanxo)

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    Кто стал лучшим фитнес-блогером читайте на сайте журнала Elle.

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