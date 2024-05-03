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Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури
На місцях прильотів вже працюють усі екстрені служби
фото з відкритих джерел

Внаслідок атаки були вражені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки

Російська армія ввечері 3 травня завдала ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградщини. Про це повідомив керівник Кіровоградської обласнлї державної адміністрації·ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Він розповів, що внаслідок атаки були вражені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки.

«Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив Райкович.

Він також додав, що на місцях прильотів вже працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російської армії на теплоелектростанції ДТЕК було поранено 51 енергетика, троє загинули. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook 3 травня.

За його даними, з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів.

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«Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни… Це мало і свою ціну. Через атаки Росії під час виконання своїх професійних обов’язків на теплоелектростанціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинуло», – написав він.

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв. 

Теги: війна обстріл Кіровоградщина

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