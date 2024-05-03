Росіяни завдали ракетного удару по Кропивницькому району, вражено об'єкти інфраструктури

На місцях прильотів вже працюють усі екстрені служби

Внаслідок атаки були вражені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки

Російська армія ввечері 3 травня завдала ракетного удару по Кропивницькому району Кіровоградщини. Про це повідомив керівник Кіровоградської обласнлї державної адміністрації·ОВА Андрій Райкович у Telegram.

Він розповів, що внаслідок атаки були вражені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки.

«Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу», – зазначив Райкович.

Він також додав, що на місцях прильотів вже працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська обстріляли Харків у п'ятницю, 3 травня. Був «приліт» у житлову забудову, пошкоджений трамвай з пасажирами. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові лунали вибухи, потім місцева влада підтвердила, що окупанти обстріляли місто. На цю мить відомо про одну загиблу жінку пенсійного віку.

Окупанти влучили по Холодногірському районі Харкова у зону житлової забудови. Загорівся приватний будинок. За даними голови Харківської ОВА, попередньо росіяни скинули на місто керовану авіабомбу.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок атак російської армії на теплоелектростанції ДТЕК було поранено 51 енергетика, троє загинули. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв у Facebook 3 травня.

За його даними, з лютого 2022 року лише теплоелектростанції ДТЕК Енерго було атаковано майже 180 разів.

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«Якщо усереднити, це фактично по одній атаці на одну ТЕС компанії кожні 4,4 дні війни… Це мало і свою ціну. Через атаки Росії під час виконання своїх професійних обов’язків на теплоелектростанціях було поранено 51 працівника, троє енергетиків загинуло», – написав він.

Лише тиждень тому від чергового масованого обстрілу ворога постраждали двоє енергетиків, нагадав Салєєв.