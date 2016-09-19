Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu

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Звезда «Игры престолов» Софи Тернер наслаждается отдыхом после завершения съемок 7 сезона сериала и возвращением на съемочную площадку франшизы о Людях Икс – актриса снялась в фотосете для нового номера журнала Malibu.

Летом 2017 года героиню Софи Тернер, Сансу Старк, можно будет увидеть в 7 сезоне «Игры престолов», сама же актриса уже в августе отправится на съемки некоего нового фильма о Людях Икс под кодовым названием «Супернова», где вновь сыграет уже знакомую по «Люди Икс: Апокалипсис» роль Джин Грей / Феникса.





Джерело: popcornnews