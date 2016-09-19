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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu

    • Сьогодні, 15:31
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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер наслаждается отдыхом после завершения съемок 7 сезона сериала и возвращением на съемочную площадку франшизы о Людях Икс – актриса снялась в фотосете для нового номера журнала Malibu.

    Летом 2017 года героиню Софи Тернер, Сансу Старк, можно будет увидеть в 7 сезоне «Игры престолов», сама же актриса уже в августе отправится на съемки некоего нового фильма о Людях Икс под кодовым названием «Супернова», где вновь сыграет уже знакомую по «Люди Икс: Апокалипсис» роль Джин Грей / Феникса.

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    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu
    Звезда «Игры престолов» Софи Тернер снялась для журнала Malibu


    Джерело: popcornnews

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