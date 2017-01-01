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    Здоров'я

    Соцсети оказались вреднее курения: от чего люди отказываются в новом году

    • Сьогодні, 14:31
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    Самые популярные новогодние резолюции.

    Перед Новым годом мы всегда себе что-то обещаем: накачать пресс, прочитать 50 лучших книг, научиться рисовать, бросить курить или… отказаться от соцсетей.

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    Британский соцопрос, проведенный ресурсом Bidvine.com, выяснил, что процент людей, желающих в 2017 году отказаться от постоянного пребывания в соцсетях, выше, чем тех, кто собирается завязать с курением.

    Диджитал-детокс уже давно в тренде: не секрет, что пассивное наблюдение за чужой «красивой» жизнью вызывает чувство неудовлетворенности собственной, а зачастую и агрессию в адрес других людей. Не говоря уже о зависимости и пустой трате времени на пролистывание ленты.

    Опасения о вреде постоянного пребывания в онлайне подтверждаются и научными исследованиями: в декабре к подобным выводам пришли ученые Университета Копенгагена. Впрочем, это же исследование свидетельствует о том, что активные пользователи Facebook — то есть не те, кто молча завидует и пыхтит, а те, кто общается с другими пользователями, — наоборот, получают от соцсетей только положительный эффект.

    Джерело: graziamagazine.ru

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