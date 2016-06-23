Дорого и глупо: в мишленовском ресторане вместо тарелок используют айпады

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В Сан-Франциско в ресторане Quince, которому присвоено три мишленовские звезды, для сервировки используют айпады: во время еды гость смотрит на экране тематическое видео.

На экране айпада проигрывается видео с собакой, которая ищет трюфели. Это блюдо с белыми трюфелями называется «Собака в поисках золота», попробовать его можно за 220 долларов.

A Dog In Search Of Gold Видео опубликовано rosé (@asap.rozzy) Дек 20 2016 в 12:43 PST

Всего в ресторане 20 айпадов. При подаче их помещают в коробки ручной работы с прозрачным дном, так что еда не соприкасается с экраном устройства.

Владелец и шеф-повар ресторана Майкл Таск объясняет, что прожил в Сан-Франциско более 20 лет и застал технологический бум и расцвет Кремниевой долины, поэтому ему захотелось отдать дань уважения этому явлению. В такой подаче есть и образовательная составляющая: ведь далеко не все люди знают, что для поиска трюфелей используются собаки. Похожее блюдо Таск подавал и в другом ресторане — Boka Chicago.

На айпадах в Quince подают не только трюфели, но и лягушачьи лапки: экран в это время показывает живых лягушек в пруду. When you forage for your truffles. #quincesf #finedining #michelinrated #whitetruffles #foodporn #foodgasm #foodie Видео опубликовано Dana W. (@dee_dub1804) Ноя 18 2016 в 10:09 PST

Джерело: BigPicture