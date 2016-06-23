  1. Головна
  2. Скотч
  3. Курйози
    Курйози

    Дорого и глупо: в мишленовском ресторане вместо тарелок используют айпады

    • Сьогодні, 12:48
    • Розсилка

    В Сан-Франциско в ресторане Quince, которому присвоено три мишленовские звезды, для сервировки используют айпады: во время еды гость смотрит на экране тематическое видео.

    На экране айпада проигрывается видео с собакой, которая ищет трюфели. Это блюдо с белыми трюфелями называется «Собака в поисках золота», попробовать его можно за 220 долларов.

    A Dog In Search Of Gold

    Видео опубликовано rosé (@asap.rozzy)

    Всего в ресторане 20 айпадов. При подаче их помещают в коробки ручной работы с прозрачным дном, так что еда не соприкасается с экраном устройства.

    Владелец и шеф-повар ресторана Майкл Таск объясняет, что прожил в Сан-Франциско более 20 лет и застал технологический бум и расцвет Кремниевой долины, поэтому ему захотелось отдать дань уважения этому явлению. В такой подаче есть и образовательная составляющая: ведь далеко не все люди знают, что для поиска трюфелей используются собаки. Похожее блюдо Таск подавал и в другом ресторане — Boka Chicago.

    На айпадах в Quince подают не только трюфели, но и лягушачьи лапки: экран в это время показывает живых лягушек в пруду.

    When you forage for your truffles. #quincesf #finedining #michelinrated #whitetruffles #foodporn #foodgasm #foodie

    Видео опубликовано Dana W. (@dee_dub1804)

    Джерело: BigPicture

    Читайте також
    ресторан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ