Мисс флегматичность: игривые козлята прыгали на капибару, реакция животного удивила
- Сьогодні, 13:55
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Козлята запрыгивали на соседа, словно это большой камень
В японском городе Саку находится конюшня Suetoshi Farm, на территории которой расположен контактный зоопарк. В нем живут кролики, свиньи, козы, морские свинки, еноты и капибары.
Сотрудники зоопарка сняли, как козлята играли с капибарой. Они запрыгивали на соседа, словно это большой камень. А капибара продолжала флегматично стоять, словно ничего не происходит.
Джерело: Медуза