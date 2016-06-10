Мерил Стрип отказалась от услуг Карла Лагерфельда



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звезда не захотела надевать платье Chanel на церемонию вручения «Оскар-2017»

Что наденет Мерил Стрип на церемонию вручения премии «Оскар»? Из списка можете смело вычеркивать Chanel!

Хотя еще совсем недавно голливудская актриса готовилась появиться на красной дорожке кинопремии в сером шелковом платье с вышивкой из последней кутюрной коллекции модного дома. Под описание наряда подходят сразу два варианта:

По словам Карла Лагерфельда, Мерил Стрип очень понравился наряд, она только попросила внести несколько изменений – в частности, поднять линию выреза на шее. О чем еще могла она мечтать для такой знаковой ночи в Голливуде?

По словам креативного директора Chanel, один из менеджеров актрисы хотел, чтобы модный дом заплатил Стрип за этот выход. «Я сделал набросок, и мы начали шить платье. Однако на следующий день от менеджмента актрисы поступил звонок: "Не делайте платье. Мы нашли тех, кто нам заплатит», - сказал дизайнер изданию WWD.

По словам кутюрье, Chanel не платит знаменитостям за то, что они носят их одежду, даже таким «живым легендам», как Мерил Стрип.

«После того как мы дарим платье стоимостью 100 000 евро, мы узнаем, что должны заплатить. Мы даем им платья, мы делаем для них платья, но мы не платим. Она может быть гениальной актрисой, но при этом такая дешевая», - не скрывал эмоций Лагерфельд.

Продолжение читайте на сайте журнала Elle.