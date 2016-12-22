22-летняя луганчанка cнялась для итальянского Playboy и рассказала о жизни на Донбассе



Розсилка ВІДПРАВИТИ

22-летняя уроженка Луганска Валерия Радкевич снялась для итальянского Playboy.

Валерия уехала из Луганска во Львов осенью 2013 года, накануне событий на Майдане. Украинская модель рассказала, что ей пришлось оставить мать и что все ужасы войны на Донбассе семья Радкевич испытала на себе.

По словам Валерии, на Донбассе появились странные люди, которые избивали население и дебоширили.

«Это было очень страшно. Моей бабушке тоже досталось», – рассказала Валерия журналистам программы «Донбаcс.Реалии».

После страшных разгонов проукраинских митингов Валерия эвакуировала маму во Львов. Но девушке улыбнулась удача – она попала на кинофестиваль в Париже и осталась работать в кинобизнесе.

В Италии Лера снялась в фотосессии для подруги-дизайнера. Эти снимки очень понравились редакции журнала Playboy и популярный мужской глянец предложил Валерии сняться в фотосессии.

«У меня тряслись руки, я такого никогда не делала. Съемки длились девять часов», – рассказала девушка. Фотосессия прошла настолько удачно, что редакция решила сделать Валерию лицом весеннего номера.

По словам украинки, съемки в откровенной фотосессии никак не отразились на ее жизни. Она продолжает совмещать учебу во Львове и работу в Италии, где занимается дистрибуцией короткометражных фильмов. И даже переселенкой себя не считает, но все тяготы жизни людей, лишенных родного дома, ей знакомы. По словам Валерии, помощь переселенцам от государства – показуха.

«Переселенцам эта помощь никак не поможет. Потому что им отказываются давать работу, отказываются давать жилье», – отметила Валерия.