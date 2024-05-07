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Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії – польська контррозвідка

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії – польська контррозвідка
Глава польської розвідки вважає, що Путіна стримує лише позиція Заходу щодо невеликої військової операції проти країни НАТО
фото з відкритих джерел

Путіна наразі зупиняє позиція Заходу

Російський диктатор Володимир Путін вже готовий до мініоперації проти однієї з країн Балтії. Таку думку висловив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик в інтерв’ю польському виданню Dziennik Gazeta Prawna.

У польській контррозвідці вважають, що всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Однак, як припускає Строжик , глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

«Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів», – сказав Строжик.

Однак, як зауважує Строжик, Путіна наразі зупиняє позиція Заходу. «Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує йому, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою», – вважає він. 

Раніше Інституту вивчення війни повідомив, що російський диктатор Володимир Путін активізував зусилля Кремля та створює інформаційні умови для майбутньої ескалації проти балтійських країн.

Військові аналітики вважають, що це Путін робить, ймовірно, як частину ширшої спроби послабити НАТО. 16 січня Путін заявив, що Латвія та інші країни Балтії «викидають етнічних росіян» зі своїх країн і що ця ситуація «безпосередньо впливає на безпеку Росії». 

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Теги: путін Польща Балтія

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