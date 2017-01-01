3-летняя малышка повторила образы Адель, чтобы помочь своей бабушке победить болезнь

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Представительницы трех поколений семьи Ларсон работали над фотопроектом чуть меньше года

В сети обсуждают фотопроект Эшли Ларсон и ее 3-летней дочери Скаут, который они придумали в трудное для своей семьи время, когда у их бабушки Нонни диагностировали рак молочной железы. Инициатор необычной фотосессии рассказала журналистам, почему сфотографировала девочку в образах Адель, Эммы Уотсон, Дрю Бэрримор и других знаменитых женщин.

«Когда волосы Нонни стали выпадать, Скаут очень переживала. Мне хотелось успокоить всех нас, а еще объяснить дочери и напомнить себе, что женщины – бойцы, поэтому я выбрала несколько ярких примеров, чтобы проиллюстрировать силу, присущую женщинам»,– рассказала Эшли Ларсон.

Представительницы трех поколений семьи Ларсон работали над фотопроектом чуть меньше года, пока Нонни проходила диагностику, химиотерапию и двойную мастэктомию.

«Я кое-что рассказывала Скаут о каждой женщине, чей образ мы повторяли. Мы планировали в конце работы сделать книжку с картинками для Нонни и Скаут. Каждая минута, потраченная на планирование, стилизацию, съемку, обработку фото, стоила приложенных усилий. Этот проект учил и меня. Мне хотелось, чтобы дочь знала, что женщина так же сильна, как любой мужчина. Когда Скаут вырастет, она поймет силу, которую изображает на этих детских фотографиях. Женщины все равно будут выглядеть нежными и ласковыми. Я надеюсь, что когда дочь об этом подумает, будет гордиться тем, кто она есть и кем станет. А Нонни победила рак! Мы и ее сфотографировали! Она вдохновила нас, наш герой»,– добавила автор снимков.





Джерело: boredpanda.com