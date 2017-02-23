Белла Хадид пришла на вечеринку Bvlgari в «голом» платье



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Белла Хадид недавно стала новой посланницей ювелирного бренда.

На днях в рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari. Разумеется, красавица-модель не могла пропустить это мероприятие!

Для выхода в свет Белла выбрала беспроигрышный вариант: модель блистала в «голом» платье с открытой спиной Alexandre Vauthier. Соблазнительности образу добавляла и минимальная длина платья. Мерцающие стразы придавали Белле по‑настоящему королевский облик.