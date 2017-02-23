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    Шоу-біз

    Белла Хадид пришла на вечеринку Bvlgari в «голом» платье

    • Сьогодні, 11:06
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    Белла Хадид недавно стала новой посланницей ювелирного бренда.

    На днях в рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari. Разумеется, красавица-модель не могла пропустить это мероприятие!

    Для выхода в свет Белла выбрала беспроигрышный вариант: модель блистала в «голом» платье с открытой спиной Alexandre Vauthier. Соблазнительности образу добавляла и минимальная длина платья. Мерцающие стразы придавали Белле по‑настоящему королевский облик.

    The diamond serpenti @bulgariofficial . u know how I love you @elizabethsulcer @alexandrevauthier

    Публикация от Bella Hadid (@bellahadid)

    Джерело: graziamagazine.ru
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