Белла Хадид пришла на вечеринку Bvlgari в «голом» платье
- Сьогодні, 11:06
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Белла Хадид недавно стала новой посланницей ювелирного бренда.
На днях в рамках Недели моды в Милане прошла вечеринка Bvlgari. Разумеется, красавица-модель не могла пропустить это мероприятие!
Для выхода в свет Белла выбрала беспроигрышный вариант: модель блистала в «голом» платье с открытой спиной Alexandre Vauthier. Соблазнительности образу добавляла и минимальная длина платья. Мерцающие стразы придавали Белле по‑настоящему королевский облик.
Джерело: graziamagazine.ru