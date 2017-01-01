Беременная Амаль Клуни шокирует своей худобой

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Амаль прибавляет в весе гораздо меньше нормы

Друзья супругов Клуни обеспокоены. Амаль Клуни, которая в настоящее время вынашивает близнецов, выглядит гораздо более худой, чем следовало бы. Хотя жена Джорджа Клуни сейчас находится уже на седьмом месяце беременности, ее живот выглядит совсем крохотным для такого срока, особенное если учесть, что она ждет двойню.

Но Амаль не желает прислушиваться к рекомендациям как врачей, так и подруг, советующих ей питаться лучше. Она по праву гордится своей стройной фигурой и не хочет после родов ее утратить. Об этом сообщило издание In Touch.

Источник издания утверждает: узнав о том, что для женщин, беременных близнецами, считается нормальной прибавка в весе до 20 килограммов, Амаль пришла в ужас. И теперь уговорить ее есть побольше ради пока что не родившихся детей почти невозможно. Миссис Клуни не хочет прислушиваться даже к советам своей любимой мамы и сестры…

Впрочем, возможно, все не так плохо, как кажется подружкам Амаль, и жена актера сумеет родить здоровых детей даже при своей диете. Ведь она отнюдь не выглядит измученной и изможденной. Косвенным признаком ее неплохого самочувствия служит и тот факт, что миссис Клуни, факт беременности которой ее муж подтвердил в январе этого года, по-прежнему удается вести активный образ жизни. Она продолжает работать и, причем каждый раз появляясь на публике, восхищает своих поклонников все новыми стильными нарядами. По мнению многих экспертов, подбирая гардероб для своего «интересного положения», Амаль демонстрирует практически безупречный вкус.

Источник: 7days.ru