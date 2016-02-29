Бри Ларсон сыграет первую в истории женщину-кандидата в президенты США

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Получив «Оскар» как лучшая актриса, Бри Ларсон оказалась буквально нарасхват: помимо ролей в супергеройских блокбастерах Marvel «Мстители: Война бесконечности» и «Капитан Марвел», в ближайшем будущем актриса попробует себя еще и в роли первой в истории женщины, баллотировавшейся в президенты США.

В новом проекте Бри Ларсон сыграет роль Виктории Вудхалл – первой в истории женщины-кандидата в президенты США.

Вудхалл, суфражистка, скончавшаяся в 1927 году в возрасте 88 лет, баллотировалась на пост президента Америки в 1872 году – почти за 40 лет до того, как женщины вообще получили право голосовать на выборах в 1920.

Бри Ларсон на церемонии награждения «Оскар»

Пока у независимой драмы, непосредственным производством которой займется Amazon Studios, нет ни режиссера, ни ориентировочной даты начала съемок. Сама Бри Ларсон не только исполнит в фильме главную роль, но и выступит в качестве продюсера.

Джерело: popcornnews