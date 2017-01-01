Бриджит Макрон: супруга кандидата в президенты Франции, которая старше мужа на 24 года

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Бриджит Макрон

Невероятная история любви Эммануэля Макрона и его бывшей учительницы Бриджит

Пока завершился первый тур президентских выборов во Франции, и страна ждет следующего тура, который пройдет 7 мая, французские женщины гадают, станет ли Эманнуэль Макрон новой первой леди.

Не так давно, Францию потряс новый скандал, главными героями которого стали министр экономики, один из главных претендентов на пост президента Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит.

Главным поводом для сплетен стала разница с женой - Бриджит старше своего мужа почти на четверть века.

Надо сказать, что история с женитьбой началась давно, просто некоторое время чета Макрон находилась в тени, стараясь не афишировать подробности своей личной жизни, и вот теперь мадам Макрон неожиданно решила открыть миру всю правду.

Познакомились они более 20 лет назад в небольшом провинциальном городке, когда Макрон учился в христианской религиозной школе, а Тронье была его учительницей. Ему было 15, ей 35, он – ученик лицея, она – преподаватель. Согласитесь, не слишком классическая история. Впрочем, даже в свободной от всяческих предрассудков Франции такой сюжет вряд ли кому-нибудь бы понравился, так что долгое время парочка заветной черты не переходила. Впервые они встретились один на один, когда Эммануэль учился в старших классах. Тогда Бриджит и будущий Минфин Франции совершенно невинно занимались постановкой театральной пьесы, а следовательно, каждый вечер проводили вместе. Сейчас, глядя на мадам Макрон, можно предположить, что в молодости она была очень хорошенькой, да и, что скрывать, – сейчас Бриджит тоже в отличной форме. Совместные занятия затянулись на два года. Эммануэль хвостом ходил за своей учительницей, провожал её до дома, что, естественно, не нравилось ее мужу, но сбить с толку упорного подростка не было никакой возможности.

В день своего 17-летия Эммануэль заявил Бриджит: «Чтобы вы ни делали, как бы вы от меня ни уворачивались, а я на вас женюсь». Тогда женщина только посмеялась над самонадеянным юнцом – помимо мужа, с которым Бриджит прожила довольно долгое время, у учительницы имелось уже трое детей. Однако через несколько лет будущая мадам Макрон развелась, неожиданно, пожалуй, даже для самой себя, и вышла замуж за Эммануэля в 2007 году, так что счастливы влюбленные вместе уже почти десять лет.

Пока муж увлеченно строит свою политическую карьеру, мадам Макрон к власти совершенно не стремится и продолжает заниматься тем же, чем и раньше – преподает в религиозной школе, правда уже в Париже. Своих детей у счастливых влюбленных нет, оно и понятно – рожать в возрасте Бриджит рискованно, зато господин Макрон с удовольствием нянчится с внуками своей супруги и совершенно искренне считает их и своими тоже. С тремя детьми Бриджит от первого брака Эммануэль тоже нашёл общий язык – всё-таки ровесники, так что вся семья (за исключением оставленного когда-то первого мужа мадам Макрон) отлично проводит время, постоянно выезжает загород на пикники и совершенно не смущается некоторой своей нестандартности.

Подготовлено по материалам: marieclaire