Через 20 лет после гибели матери принц Уильям рассказал о своих чувствах

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Откровенное признание герцога Кембриджского

Есть такая боль, с которой не справиться даже за долгие годы: потеря близких имеет очень серьезные душевные последствия.

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в 1997 году, когда принцу Уильяму было 15 лет, и конечно, это событие стало большим ударом для него, от которого наследник британского престола не оправился до сих пор. Да и можно ли? Именно поэтому, вместе с супругой он приехал поддержать тех, кто пережил подобное — в детский Центр по проблемам тяжелой утраты. Герцог Кембриджский был настолько тронут рассказом мальчика Шиноби, потерявшего за три года любимую бабушку и крестную маму, что решил поделиться тем, что творилось у него на душе в ужасное время после смерти матери — почти 20 лет назад. Мать Шиноби, Лорна Айленд, была благодарна принцу за откровенный разговор, и сообщила журналистам, что именно такая поддержка необходима ее сыну и всем детям, пережившими трагическую потерю.

«Он сказал Шиноби, что когда его мать погибла, ему было 15 и он был очень зол на всех. Ему было непросто об этом говорить с кем-либо, и сейчас непросто вспоминать об этом», — поделилась с журналистами Лорна. Принц Уильям, будучи патроном кризисного центра, регулярно приезжает туда и общается с посетителями, и по словам директора учреждения, всегда очень внимательно их слушает. Но такое личное признание, судя по всему, он сделал впервые.

Джерело: graziamagazine.ru