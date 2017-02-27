Деньги из воздуха: Сколько получают сестры Кардашьян за один пост в Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Семейство Кардашьян-Дженнер неоднократно упрекали в том, что они делают деньги из воздуха.

Многие считают, что члены клана незаслуженно стали невероятно популярными во всем мире. Тем не менее критика снобов не мешает сестрам зарабатывать не только на своем реалити-шоу и магазинах, но и на рекламе на их страницах в Instagram. По словам главы диджитал-маркетинговой фирмы Talent Resources Майкла Хеллера, размещение подобного поста у Ким стоит 500 тысяч долларов, у Хлои и Кортни – по 250 тысяч долларов. А младшие сестры Кайли и Кендалл догоняют Ким – для рекламы на их аккаунтах придется заплатить каждой из девушек по 400 тысяч долларов.

New tutorial up on my app with @makeupbymario Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) Фев 27 2017 в 12:03 PST

Хеллер сообщил, что производители товаров с удовольствием платят эти суммы членам знаменитого семейства. Ведь реклама на их страницах в Instagram является гарантией того, что продажи резко подскочат. Справедливости ради стоит отметить, что сестры Кардашьян-Дженнер размещают посты только тех товаров, которые им лично понравились, и всегда указывают под снимком, что данная публикация является рекламной.

It's not work when you love what you do! Blessed to be surrounded by the best of people Публикация от Khloé (@khloekardashian) Мар 20 2017 в 9:51 PDT

За последние пять недель Ким выложила два коммерческих поста и заработала миллион долларов, Хлои – 750 тысяч долларов, Кайли и Кендалл – по 800 тысяч долларов, а Кортни, судя по всему, не волнуется о доходах от рекламы – на ее странице уже давно не было подобных публикаций.

Джерело: graziamagazine.ru