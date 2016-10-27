Девять книг от украинских издательств, которые стоит почитать

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Саморазвитие сегодня в тренде: искусство, психология, секреты общения, а также три романа и сборник рассказов - в нашем обзоре

Журнал Elle опубликовал рейтинг украинских книг, которые стоит прочесть.

1. Вілл Ґомперц «Що це взагалі таке? 150 років світового мистецтва в одній пілюлі»

Если вы интересуетесь искусством и не боитесь альтернативных взглядов на творчество известных художников, эта книга обязательно должна оказаться на вашей полке. Редактор отдела искусств BBC, экстравагантный чудак Гомперц одновременно прост и неоднозначен в своих высказываниях. Это побуждает спорить с автором и копать вглубь темы, чтобы узнать больше. Гомперц искренне убежден в том, что современное искусство погребено под бременем зарабатывания денег, поэтому представляет собой одну большую фикцию.

Автору куда интереснее рассказывать о художницах-модернистках, обделенных вниманием, или о развитии искусства после Второй мировой войны. Начиная энергичное повествование с XIX века, когда Гюстав Курбе совершил революцию, сделав простых людей героями масштабных полотен, Гомперц доходит до самых громких имен современного искусства: Джеффа Кунса, Ай Вэйвэя, Дэмиена Хёрста. Не ждите глубокого искусствоведческого анализа — эмоций и субъективных умозаключений будет гораздо больше. Гомперц справедливо отмечает, что мы живем в эпоху, когда искусство стало заметнее и популярнее, чем когда-либо. Но сегодняшняя скорость поступления информации требует нестандартного подхода к освещению разных тем. И книга британского арт-обозревателя — яркий этому пример. Нет времени читать художественные энциклопедии? Начните с Гомперца!

2. Робін Норвуд «Жінки, які кохають до нестями»

Мировой бестселлер американского семейного терапевта и писательницы о том, как перестать быть магнитом для «не тех мужчин». По мнению Робин Норвуд, от любви, которая ослепляет и заставляет бездумно жертвовать собой, нужно лечиться. Рецепты — в ее книге.

3. Патрік Кінґ «Стратегії і тактики спілкування, або Як знайти спільну мову з кожним»

Известный американский эксперт по коммуникациям создал четкую инструкцию по достижению успеха в общении с другими людьми, которая пригодится широкому кругу читателей — от бизнесвумен до убежденных интровертов.

4. Мік Вікінг «Маленька книга хюґе. Як жити добре по-данськи»

Камин, свечи, плед, удобная одежда, приятная компания и вкусная еда после прогулки на велосипеде — залог счастья по-датски. Книга о том, как не суетиться, возвращаясь к простым радостям общения и антигламура. Хюге: запомните это слово и готовьтесь ему следовать!

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