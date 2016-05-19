Девять культовых книг, не пропущенных цензурой в разных странах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Не все книги, ставшие классикой, сразу же были восприняты обществом и властями однозначно хорошо.

Часто произведения проходили длинный путь – от гонений и запретов до всемирного признания.

ИОГАНН ГЕТЕ, «СТРАДАНИЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА»

«Страдания юного Вертера» – культовый роман XVIII века, рассказывающей о молодом человеке, совершившем самоубийство от несчастной любви. Произведение, знакомое читателям во всем мире и положившее начало романтизму в литературе, современники встретили неоднозначно. Роман был опубликован в 1774 году, и сразу же разошелся по всей Европе в списках и переводах: в одной лишь Англии существовало 26 различных изданий произведения. Молодые люди носили синий фрак и желтую жилетку, как, по книге, носил Вертер. Дамы покупали парфюм, названный в честь юного героя. Однако еще одним следствием выхода романа, по мнению блюстителей общественных норм, стала повальная волна самоубийств, прокатившаяся по Европе. В результате книгу изымали из продажи во многих городах Старого света, а в Дании она была и вовсе запрещена. Интересно, что через полтора столетия роман был вновь запрещен – в Испании, в 1939 году, когда к власти пришел диктатор Франсиско Франко.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ, «ЛОЛИТА»

Мнения относительно романа «Лолита» Владимира Набокова всегда колебались между совершенно диаметральными оценками: от «гениальнейшей книги современности» до «грязной книжонки». Роман о любви взрослого мужчины к нимфетке впервые был опубликован во Франции в 1955 году, однако сразу попал под запрет. Такая же судьба его ждала и в Австралии, и в Швеции (где весь тираж был сожжен), и в Великобритании: только вмешательство ряда видных литераторов, включая знаменитого Грэма Грина, позволило позднее издать «Лолиту» в Англии. В США книга была опубликована только в 1958 году – зато мгновенно принесла Владимиру Набокову славу и огромные гонорары. В нашей стране роман был напечатан в 1989 году.

ШАРЛЬ БОДЛЕР, «ЦВЕТЫ ЗЛА»

За нарушение норм морали и нравственности в свое время был осужден и Шарль Бодлер. Самый знаменитый поэт из пантеона французского «проклятого пантеона», он прославился благодаря изданию сборника стихотворений под названием «Цветы зла» в 1857 году. Однако сразу же после этого на Шарля Бодлера судом был наложен штраф в 300 фунтов, а 6 стихотворений из книги были запрещены к печати, как «безнравственные». Только спустя 90 лет имя поэта было реабилитировано: в 1949 году Уголовная палата Кассационного суда отменила решение от 1857 года.

ФРАНЦ КАФКА, «ПРЕВРАЩЕНИЕ»

Франц Кафка – идеальный пример того, что гений далеко не всегда может быть признан при жизни. Большинство своих произведений писатель так и не увидел опубликованными, напротив, издатели долгое время принципиально отказывались работать с Кафкой. Даже после смерти, когда интерес к творчеству автора стал неизменно расти во всем мире, его тексты были под строгим запретом в нацистской Германии, а также в Советском Союзе. Кстати, в СССР произведения Кафки (и то – далеко не все) были разрешены к печати лишь в 1964 году.

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