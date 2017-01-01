Disney снимет сиквел «Красавицы и чудовища» с Эммой Уотсон

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Не успел ремейк «Красавицы и чудовища» отгреметь премьерами по всему миру, как появилась новая информация: второй части быть!

Успех кассовых сборов (за первые выходные проката «Красавица и чудовище» заработал 350 млн долларов) обеспечивает благодатную почву для съемок сиквела.

Источник сообщает, что в основу продолжения истории о Белль и Чудовище лягут мультфильмы «Красавица и Чудовище: Зачарованное Рождество» (1997 год), «Волшебный мир Бель» (1998 год) и «Сказка Белль о дружбе» (1999 год). Пока неизвестно, вернутся ли к своим ролям Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, однако, учитывая неплохой гонорар Эммы и отличную пиар-кампанию, не согласиться было бы глупо.

Критики же не так радушно настроены по отношению к новому творению Билла Кондона. Мнения о ремейке классической сказки разнятся, и некоторые считают, что этот фильм получился провальным, а кассовые сборы картине обеспечивает человеческое любопытство и ностальгия по всеми любимому мультфильму.

Джерело: popcornnews