Дорн сбрил бороду и процитировал украинского классика

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Иван Дорн сбрил бороду

Скандальный артист пообещал, что сбреет бороду после выхода своего нового альбома

Недавно оскандалившийся украинский певец Иван Дорн обнародовал на своем YouTube-канале ролик, в котором сбривает бороду.

Певец отращивал длинную бороду на протяжении восьми месяцев, как только приехал в Лос-Анджелес для работы над новым материалом. Бороду Дорн обещал сбрить, когда выйдет его альбом OTD (Open the Dorn).

«Пацан сказал - пацан сбреет», – подписал ролик артист.

Во время бритья музыкант демонстрировал несколько вариантов того, как можно носить бороду и усы. Один из образов артист даже сопроводил отрывком из поэмы украинского писателя Ивана Котляревского «Энеида».

Напомним, недавно из-за неоднозначных ответов во время интервью российскому журналисту вокруг Дорна разгорелся нешуточный скандал. В частности, певец назвал агрессию РФ на востоке Украины «ссорой двух собратьев».