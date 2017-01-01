Дорн сбрил бороду и процитировал украинского классика
- Сьогодні, 11:09
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Скандальный артист пообещал, что сбреет бороду после выхода своего нового альбома
Недавно оскандалившийся украинский певец Иван Дорн обнародовал на своем YouTube-канале ролик, в котором сбривает бороду.
Певец отращивал длинную бороду на протяжении восьми месяцев, как только приехал в Лос-Анджелес для работы над новым материалом. Бороду Дорн обещал сбрить, когда выйдет его альбом OTD (Open the Dorn).
«Пацан сказал - пацан сбреет», – подписал ролик артист.
Во время бритья музыкант демонстрировал несколько вариантов того, как можно носить бороду и усы. Один из образов артист даже сопроводил отрывком из поэмы украинского писателя Ивана Котляревского «Энеида».
Напомним, недавно из-за неоднозначных ответов во время интервью российскому журналисту вокруг Дорна разгорелся нешуточный скандал. В частности, певец назвал агрессию РФ на востоке Украины «ссорой двух собратьев».