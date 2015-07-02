Дождались! У Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой прибавление в семействе

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Недавно Энрике Иглесиас и Анна Курникова обрадовали поклонников новостью о прибавлении в их семье. Однако это не то, о чем многие могли подумать.

Пара завела еще одного питомца, которым стал щенок немецкой овчарки. Певец опубликовал трогательный снимок с собакой и сообщил подписчикам, что они с Анной назвали его Макс. Судя по подписи к фото: «Mad Max», выбор клички для щенка был навеян фильмом «Безумный Макс».

Вслед за Энрике на своей странице в «Инстаграме» видео с новым питомцем разместила и Курникова, сопроводив запись следующим комментарием: «Добро пожаловать в нашу команду». Стоит отметить, что пара очень любит животных и у них дома до появления немецкой овчарки по кличке Макс жил лабрадор коричневого цвета. Певец и бывшая теннисистка редко делятся собственными снимками в социальных сетях, но фото и видео своих питомцев они с удовольствием показывают поклонникам.

Джерело: graziamagazine.ru