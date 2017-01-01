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    Джамала вышла замуж

    • Сьогодні, 11:36
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    Украинская певица вышла замуж за Бекира Сулейманова.

    В сети появилась фотография, на которой запечатлена победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала в свадебном платье и ее возлюбленный Бекир Сулейманов.

    Очевидцы сообщают, что свадебная церемония прошла в Исламском Культурном центре. 

    Свадьба прошла в татарских традициях. 

    «Джамала и Бекир - уже муж и жена», - радостно пишут в соцсети.
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    Фото: Татьяна Боковня, Facebook

    Напомним, что возлюбленные Джамала и Бекир Сулейманов познакомились около трех лет назад на вечеринке общих друзей. Бекир младше певицы на восемь лет, он родом из Симферополя, окончил магистратуру в Киеве по специальности «медицинская радиофизика», а до этого — столичную школу экономики. Увлекается футболом, организуя крупные любительские турниры.

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    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж
    Джамала вышла замуж

    Джамала фотография
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