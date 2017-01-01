Дженнифер Лопес не ходит в туалет без охраны



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Портал Pagesix сообщил о довольно нелицеприятном инциденте из жизни Дженнифер Лопес.

По информации таблоида, певица вновь напомнила всем о своей звездной болезни и высокомерном отношении к окружающим.

Как оказалось, на балу Met Gala Джей Ло решила попудрить носик и отправилась в дамскую комнату. Однако туда она пошла не одна с отрядом охранников, которые встали у входа в туалет и не пускали других женщин внутрь. За то время пока артистка находилась в уборной, у дверей собралась длинная очередь из недовольных дам, которые из-за присутствующих охранников решили, что в туалете находится Хиллари Клинтон или какой-то другой политик.

Но каково же было их удивление, когда из туалета вышла Лопес. Этот инцидент вновь напомнил поклонникам знаменитости о том, что несколько лет назад в СМИ неоднократно появлялись новости о том, как грубо и по-хамски она относилась к обслуживающему персоналу в кафе, самолетах и других общественных местах.

Пока ни певица, ни ее официальные представители никаких комментариев по данному поводу не делают.

Джерело: graziamagazine.ru