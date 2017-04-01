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    Дженнифер Лопес сходила на ужин с Алексом Родригесом в прозрачном платье

    • Сьогодні, 17:03
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    Дженнифер Лопес
    Дженнифер Лопес

    Парочку застукали в Майами.

    Папарацци подкараулили Дженнифер и Алекса у элитного ресторана Casa Tua, в котором любят спускать гонорары многие знаменитости.

    Фотографов больше всего привлек смелый наряд Дженнифер Лопес. Она выбрала струящееся платье цвета хаки с закрытыми рукавами и высокой горловиной. Несмотря на скромность фасона наряда, его главной особенностью стала  прозрачность, пишет Spletnik. Дженнифер решила «тонко» намекнуть, что у нее все в порядке с фигурой и ей совершенно нечего скрывать (даже комплект нижнего белья). На фоне Алекса, который предпочел строгий костюм темно-синего цвета, звезда смотрелась куда более провокационно.

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