Джейсон Стэтхэм впервые станет отцом?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Западные таблоиды заподозрили, что возлюбленная актера Джейсона Стэтхэма — 29 –летняя модель Рози Хантингтон-Уайтли — ждет ребенка.

Разумеется, представители звездной пары слухи не комментируют, поэтому все выводы СМИ основываются, как всегда, на резко изменившемся гардеробе модели – теперь Рози предпочитает носить более свободную одежду.

СМИ заметили, что на светских мероприятиях все чаще Хантингтон-Уайтли появляется в просторной одежде – и сделали вывод, что, наверное, таким образом модель пытается скрыть округлившийся животик. Также поводом для слухов о беременности модели стали фотографии в Instagram 29-летней красавицы. Фолловеры заметили, что Рози в течение долгого времени не публикует новых снимков, выкладывая архивные. Поклонники Стэтхэма уже начали поздравлять актера с тем, что в свои 49 лет он в первый раз станет отцом. Но ни Джейсон, ни Рози не комментируют подобные слухи.

Напомним, что влюбленные вместе уже 7 лет, а в январе прошлого года они объявили о помолвке, но до свадьбы дело пока еще не дошло.





Джерело: popcornnews