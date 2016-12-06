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    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи

    • Сьогодні, 12:50
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    Актриса снимается в новом сезоне нашумевшего сериала «Американские боги»

    В сети появились первые кадры c Джиллиан Андерсон в образе Дэвида Боуи. Такое неожиданное перевоплощение актрисы случилось для сериала «Американские боги» (American Gods), который, как стало известно 11 мая, был продлен еще на один сезон.

    В основе сюжета лежит мистическая история о человеке по имени Тень, который на несколько дней раньше положенного срока выходит из тюрьмы. Он узнает, что его жена Лора погибла в автокатастрофе, а дома мужчину поджидает Мистер Среда, который вовлекает его в войну между Старыми и Новыми Богами. 

    Роль Андерсон — современная богиня Медиа, которая предстает перед зрителями в разных ипостасях. Вдохновением для нее послужил знаменитый образ короля глэм-рока Зигги Стардаст. Дата премьеры второго сезона пока неизвестна.

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    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи
    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи
    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи
    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи
    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи
    Джиллиан Андерсон «превратилась» в Дэвида Боуи

    Джерело: Spletnik

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