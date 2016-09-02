  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-біз
    Шоу-біз

    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company

    • Сьогодні, 10:39
    • Розсилка

    Актриса Ева Мендес, в последнее время не часто балует поклонников новыми работами в кино или появлениями на красной дорожке, полностью посвятив себя материнству.

    Но Ева успевает сниматься для модных журналов и демонстрирует свежий весенний вид в рекламной кампании своей новой коллекции для бренда New York & Company.

    Читайте також

    На прошлой неделе актриса впервые за долгое время вышла в свет для презентации своей новой линии одежды, а теперь в сети появились первые кадры долгожданной фотосессии, съемки которой проходили в ботаническом саду. Все вещи, которые представляет Мендес, можно купить в интернет магазине на официальном сайте компании – они вошли в коллекцию бренда весна-лето 2017.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company
    Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company


    Джерело: popcornnews

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ