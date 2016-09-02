Ева Мендес снялась в рекламе своей новой коллекции одежды для New York & Company



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Актриса Ева Мендес, в последнее время не часто балует поклонников новыми работами в кино или появлениями на красной дорожке, полностью посвятив себя материнству.

Но Ева успевает сниматься для модных журналов и демонстрирует свежий весенний вид в рекламной кампании своей новой коллекции для бренда New York & Company.

На прошлой неделе актриса впервые за долгое время вышла в свет для презентации своей новой линии одежды, а теперь в сети появились первые кадры долгожданной фотосессии, съемки которой проходили в ботаническом саду. Все вещи, которые представляет Мендес, можно купить в интернет магазине на официальном сайте компании – они вошли в коллекцию бренда весна-лето 2017.





Джерело: popcornnews