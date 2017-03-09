«Евровидение-2017»: Лысый Дима Билан дал напутствие Юлии Самойловой

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Юлия Самойлова в одночасье стала одной из участниц международного песенного конкурса «Евровидение-2017» в этом году.

Дима Билан, который точно знает, чего стоит ожидать от конкурса и как к нему подготовиться, решил поделиться своим опытом с Юлией и дать ей пару советов. Артист, как и многие другие, был удивлен, что в Киев поедет Юлия, но тем не менее, очень рад такому выбору конкурсантки.

В интервью Газете.ru певец дал напутствие своей коллеге: «Желаю Юле прежде всего не отвлекаться на «подводные камни», которых всегда полно на этом конкурсе, не обращать внимания на окружающую суету совсем! Сосредоточиться только на своем послании миру. Аудитория Евровидения — поистине всепланетная, и очень важно не упустить этот шанс сказать народам то, что может сказать только Юлия, и так, как только она может это сказать. Желаю Юле крепких нервов, неизменного позитива и — просто получить удовольствие».

Но сможет ли представительница России выступить в Киеве пока остается неизвестным, т.к. Самойлова в 2015 году гастролировала в Крыму и ее обвиняют в «незаконном пересечении государственной границы Украины в составе организованной группы». По законам Украины, въезд в аннексированный Крым возможен только через территорию Украины или с согласия украинских властей, в противном случае такой проезд является нарушением государственных границ. В СБУ пояснили, что собираются инициировать проверку из-за возникшего вокруг Самойловой ажиотажа. В СБУ пояснили, что собираются инициировать проверку из-за возникшего вокруг Самойловой ажиотажа. «Мы этот вопрос изучим и примем взвешенное решение. Сейчас рано говорить о том, будет ли ей запрещен въезд на территорию Украины. Мы проверим, а потом будем принимать решение» , - сказала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. В свою очередь, представительница России на «Евровидении-2017» Юлия Самойлова призналась, что не знала, что нарушает закон Украины, когда ехала в Крым. В интервью «Медузе» девушка рассказала, что ехала туда порадовать людей, и все прошло замечательно. «Я ехала туда так же, как и в любой другой город. Чисто спеть, порадовать людей, зарядиться новыми эмоциями. Может, однажды мне скажут: «Ой, зачем ты ездила в Пермь, ты такая плохая!» Я не знаю, это как-то все очень странно. Это не укладывается у меня в голове", - сказала Самойлова. Юлия также отметила, что СБУ еще ей не звонила по поводу гастролей в оккупированном Крыму: «никто не звонил, ничего не спрашивал». Напомним, что победительница «Евровидения 2016» крымско-татарская певица Джамала отказалась комментировать участие Самойловой в песенном конкурсе.

Джерело: graziamagazine.ru