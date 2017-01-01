Оргкомитет «Евровидения-2017»: Юлия Самойлова споет в прямом эфире

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Российская певица Юлия Самойлова сможет принять участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» по спутниковой связи.

Впервые за 60-летнюю историю конкурса Европейский вещательный союз предложил участнику выступить не вживую, а транслировать его выступление в прямом эфире.

«Принимая во внимание то, что власти Украины могут оставить в силе запрет, а также стремясь сохранить аполитичный характер «Евровидения», ЕВU упорно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив Первому каналу дать Юлии Самойловой шанс остаться участником конкурса и исполнить в прямом эфире свою песню», – говорится в официальном заявлении.

«Мы продолжаем вести диалог с Украиной, чтобы каждый участник мог выступить в принимающем международный песенный конкурс городе», – заявили в оргкомитете конкурса.

Напомним, что Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны гражданке Российской Федерации Юлии Самойловой сроком на три года в связи с тем, что российская певица гастролировала на территории аннексированного Крыма в 2015 году.