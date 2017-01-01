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    «Фарго»: третий сезон. Самый рейтинговый мини-сериал Америки вернулся на экраны

    • Сьогодні, 20:48
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    Сериал &laquo;Фарго&raquo;
    Сериал «Фарго»

    «Главком» встретил новый сезон культовой американской трагикомедии и нашёл целых п’ять причин порекомендовать её своим читателям

    «Это реальная история»

    Каждая серия сериала начинается с текста, который с первых секунд заставляет зрителя поверить в то, что ближайших  50 минут на экране будет происходить что-то совершенно реальное и по-настоящему злое:

    «Это реальная история. События, о которых рассказывается в сериале, произошли в Миннесоте в 2006 [1979] году. По просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим всё показано так, как было на самом деле».

    На самом же деле, сериал выдумка авторов, а фраза в начальных титрах была заимствована у одноименного «оскароносного» фильма братьев Коэн, который вышел на экраны в 1996 году. Первый сезон телесериала имеет свой оригинальный сюжет, но при этом содержит множество схожих сюжетных линий и мелких деталей, собранных из культовой картины «Фарго». Это и не удивительно, ведь сами братья Коэн одобрили адаптированный сценарий и разрешили использовать их имена для проекта. Создателем и единственным сценаристом первого сезона «Фарго» выступил Ной Хоули, который до этого работал над тремя сезонами сериала «Кости».

    В целом, мини-сериалу удалось воссоздать прототипы персонажей и образ провинциального зимнего городка, соединив при этом непревзойденную атмосферу и чёрный юмор. Порой сериал напоминает еще одну знаменитую картину братьев Коэн — «Старикам тут не место». Как шутил сам Ной Хоули: «Мне нравится говорить, что мы делаем  «Старому Фарго тут не место».

    Актёр Мартин Фриман
    Актёр Мартин Фриман

    Чертовски привлекательные убийцы

    Красавец Боб Торнтон, известный своей ролью Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» ,   и знаменитый Доктор Ватсон - Мартин Фриман, настолько вжились в персонажи, что не возникает никаких сомнений, более подходящих «убийц» найти просто невозможно.

    И если Торнтон напоминает в своей роли злодея Хавьера Бардема, сыгравшего в «Старикам тут не место», то образ Фримана это что-то кардинально новое. Добродушному Ватсону мастерски удалось сыграть страхового агента, который за каких-то 10 серий стал настоящим безжалостным злодеем.  Именно поступательная эволюция этого персонажа, в буквальном смысле приковывает зрителя к телесериалу на первых парах, а дальше уж точно всё самое интересное.

    Актеры Мартин Фриман и Билли Боб Торнтон
    Актеры Мартин Фриман и Билли Боб Торнтон

    Уникальные саундтреки

    Что может впечатлить кроме профессиональной актёрской игры и динамичной картинки на экране? Конечно же, качественная музыка, которая наравне с предыдущими пунктами обладает невероятной способностью погрузить зрителя в жизнь персонажей и создать нужную атмосферу. Американский композитор Джефф Руссо не только придумал главный саундтрек  «Фарго», но и создал одноименный альбом, песни из которого использованы на протяжении двух сезонов сериала. Прослушивая эту музыку без сопутствующей картинки, человек, посмотревший хотя бы одну серию телесериала уже целиком и полностью представляет его атмосферу вместе со знаменитой заставкой It is a true. Не обошлось музыкальное сопровождение «Фарго» без легендарных рокеров из Black Sabbath и не менее талантливых The Crystal Method. Такая музыка достаточно гармонично вписалась в формат телесериала, да и отдельно от него смогла бы  дополнить плейлист даже самого искушенного слушателя.  Одним словом, слушать обязательно, ведь сохранённых песен и драйва будет действительно много.

    Кадр из 2 сезона «Фарго»
    Кадр из 2 сезона «Фарго»

    Чёрный-чёрный юмор

    Два слова: Братья Коэн. Если в списке исполнительных продюсеров есть Итан и Джоэл Коэны, значит зрителю непременно нужно приготовиться к тому, что будет много крови и безудержного насилия. Именно гиперболизация разного рода ужасов делает сериал ужасно смешным. Убийства совершаются самыми что ни на есть комичными и порой абсурдными способами. Кого-то убили отбойным молотком, кому-то выпустили мозги во время секса, а кого-то утопили в проруби, вокруг творится сплошное безумие. И, казалось бы, поверить в это всё совершенно невозможно, но в этом и состоит феномен «Фарго»  -  зрителю всё равно интересно, что же произоёдёт в конце этой страшно-смешной истории.

    Актёр Мартин Фриман
    Актёр Мартин Фриман

    Быть «в теме» 

    Первый сезон сериала заслужил высокие оценки телекритиков - 97 %, за что был отмечен премией «Эмми» как лучший мини-сериал, лучшая режиссура и лучший подбор актёров. Вслед за «Эмми» к «Фарго»  пришли два «Золотых глобуса» за лучший мини-сериал и лучшую мужскую роль Билли Боба Торнтона. По итогам показов двух сезонов сериал участвовал в 133 номинациях на различные телевизионные премии и завоевал 32 награды. Также оба сезона «Фарго»  получили Премию Гильдии продюсеров США.

    Нет никаких сомнений, что третий сезон трагикомедии не уступит своим предыдущим заслугам и получит вполне ожидаемые рейтинги зрительских симпатий. А вот у новоприбывших любителей острых сюжетов  появилась отличная возможность открыть для себя новый и жутковатый мир американского провинциального городка.

    Постер к сериалу
    Постер к сериалу «Фарго»
    США
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