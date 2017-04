Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сериал «Фарго»

«Главком» встретил новый сезон культовой американской трагикомедии и нашёл целых п’ять причин порекомендовать её своим читателям

«Это реальная история»

Каждая серия сериала начинается с текста, который с первых секунд заставляет зрителя поверить в то, что ближайших 50 минут на экране будет происходить что-то совершенно реальное и по-настоящему злое:

«Это реальная история. События, о которых рассказывается в сериале, произошли в Миннесоте в 2006 [1979] году. По просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим всё показано так, как было на самом деле».

На самом же деле, сериал выдумка авторов, а фраза в начальных титрах была заимствована у одноименного «оскароносного» фильма братьев Коэн, который вышел на экраны в 1996 году. Первый сезон телесериала имеет свой оригинальный сюжет, но при этом содержит множество схожих сюжетных линий и мелких деталей, собранных из культовой картины «Фарго». Это и не удивительно, ведь сами братья Коэн одобрили адаптированный сценарий и разрешили использовать их имена для проекта. Создателем и единственным сценаристом первого сезона «Фарго» выступил Ной Хоули, который до этого работал над тремя сезонами сериала «Кости».

В целом, мини-сериалу удалось воссоздать прототипы персонажей и образ провинциального зимнего городка, соединив при этом непревзойденную атмосферу и чёрный юмор. Порой сериал напоминает еще одну знаменитую картину братьев Коэн — «Старикам тут не место». Как шутил сам Ной Хоули: «Мне нравится говорить, что мы делаем «Старому Фарго тут не место».

Актёр Мартин Фриман

Чертовски привлекательные убийцы

Красавец Боб Торнтон, известный своей ролью Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» , и знаменитый Доктор Ватсон - Мартин Фриман, настолько вжились в персонажи, что не возникает никаких сомнений, более подходящих «убийц» найти просто невозможно.

И если Торнтон напоминает в своей роли злодея Хавьера Бардема, сыгравшего в «Старикам тут не место», то образ Фримана это что-то кардинально новое. Добродушному Ватсону мастерски удалось сыграть страхового агента, который за каких-то 10 серий стал настоящим безжалостным злодеем. Именно поступательная эволюция этого персонажа, в буквальном смысле приковывает зрителя к телесериалу на первых парах, а дальше уж точно всё самое интересное.

Актеры Мартин Фриман и Билли Боб Торнтон

Уникальные саундтреки

Что может впечатлить кроме профессиональной актёрской игры и динамичной картинки на экране? Конечно же, качественная музыка, которая наравне с предыдущими пунктами обладает невероятной способностью погрузить зрителя в жизнь персонажей и создать нужную атмосферу. Американский композитор Джефф Руссо не только придумал главный саундтрек «Фарго», но и создал одноименный альбом, песни из которого использованы на протяжении двух сезонов сериала. Прослушивая эту музыку без сопутствующей картинки, человек, посмотревший хотя бы одну серию телесериала уже целиком и полностью представляет его атмосферу вместе со знаменитой заставкой It is a true. Не обошлось музыкальное сопровождение «Фарго» без легендарных рокеров из Black Sabbath и не менее талантливых The Crystal Method. Такая музыка достаточно гармонично вписалась в формат телесериала, да и отдельно от него смогла бы дополнить плейлист даже самого искушенного слушателя. Одним словом, слушать обязательно, ведь сохранённых песен и драйва будет действительно много.

Кадр из 2 сезона «Фарго»

Чёрный-чёрный юмор

Два слова: Братья Коэн. Если в списке исполнительных продюсеров есть Итан и Джоэл Коэны, значит зрителю непременно нужно приготовиться к тому, что будет много крови и безудержного насилия. Именно гиперболизация разного рода ужасов делает сериал ужасно смешным. Убийства совершаются самыми что ни на есть комичными и порой абсурдными способами. Кого-то убили отбойным молотком, кому-то выпустили мозги во время секса, а кого-то утопили в проруби, вокруг творится сплошное безумие. И, казалось бы, поверить в это всё совершенно невозможно, но в этом и состоит феномен «Фарго» - зрителю всё равно интересно, что же произоёдёт в конце этой страшно-смешной истории.

Актёр Мартин Фриман

Быть «в теме»

Первый сезон сериала заслужил высокие оценки телекритиков - 97 %, за что был отмечен премией «Эмми» как лучший мини-сериал, лучшая режиссура и лучший подбор актёров. Вслед за «Эмми» к «Фарго» пришли два «Золотых глобуса» за лучший мини-сериал и лучшую мужскую роль Билли Боба Торнтона. По итогам показов двух сезонов сериал участвовал в 133 номинациях на различные телевизионные премии и завоевал 32 награды. Также оба сезона «Фарго» получили Премию Гильдии продюсеров США.

Нет никаких сомнений, что третий сезон трагикомедии не уступит своим предыдущим заслугам и получит вполне ожидаемые рейтинги зрительских симпатий. А вот у новоприбывших любителей острых сюжетов появилась отличная возможность открыть для себя новый и жутковатый мир американского провинциального городка.

Постер к сериалу «Фарго»