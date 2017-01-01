Франческо Габбани назвал «Евровидение» в Украине фантастическим

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Франческо Габбани

Итальянский артист поделился впечатлениями от конкурса

Участник «Евровидения-2017» от Италии Франческо Габбани в немецкой утренней телепередаче Morgenmagazin рассказал о своих впечатлениях от песенного конкурса.

«Я доволен тем, как все прошло, - сказал Габбани - для меня это большой опыт, полный эмоций, это была прекрасная возможность представить свою музыку европейской аудитории. Конечно, все воспринимают песенный конкурс, как борьбу, но я лично этого не делаю. Что для меня было самым лучшим? Главная арена конкурса с многочисленной публикой. Самым сложным, конечно, были репетиции, которых было очень много».

Отметим, что Morgenmagazin - утреннее шоу на немецком национальном телеканале, оно является одним из самых популярных в Германии. Франческо Габбани был гостем программы, на которую приехал, чтобы представить свой новый альбом «Magellan» .

Также Габбани рассказал об успехе своей песни «Occidentali's Karma» на YouTube. «Я думаю, что песни не для тех, кто их пишет, а для тех, кто их слушает. Я хотел бы писать именно такие песни», - прокомментировал певец.

В эфире Morgenmagazin Франческо Габбана исполнил на фортепиано акустическую версию «Occidentali's Karma», с которой он представлял Италию на конкурсе в Киеве.