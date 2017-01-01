«Гнездо горлицы»: украинское кино вызвало ажиотаж в Италии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Риме прошла презентация киноленты «Гнездо горлицы»

Украинское кино имеет успех за границей. Премьерный показ киноленты «Гнездо горлица» режиссера Тараса Ткаченко вызвал ажиотаж у итальянской публики.

Это доказывают фотографии опубликованные в соцсети Facebook одним из учасников украинской киногруппы, отправившейся в Италию на презентацию фильма.

На фото видно, как много людей собралось перед показом ленты – итальянцы и украинцы, которые живут в Риме, пришли, чтобы посмотреть фильм о непростой судьбе украинки, вынужденной ехать на заработки.

Напомним, кинолента «Гнездо горлицы» стала победителем первой украинской кинопремии «Золота Дзиґа», которую прозвали украинским «Оскаром». Также исполнительницу главной роли Римму Зюбину признали лучшей актрисой. Победителем в номинации «Лучший актер» стал Виталий Линецкий (посмертно) за работу в этой же ленте. Статуэтку на премии вручили сыну артиста. Наградой отметили и режиссера фильма Тараса Ткаченко в номинации «Лучший режиссер». Наталья Васько признана лучшей актрисой второго плана за роль роль в фильме «Гнездо горлицы». За роль второго плана в этой же картине отметили Николая Боклана.

Отметим, что кроме украинского «Оскара» кинолента завоевала еще ряд международных призов.